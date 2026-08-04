Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир Калибр: «Орлан-10» скорректировал уничтожение склада ВСУ в Херсоне

Противник хранил на объекте боеприпасы, сообщил военный.

ГЕНИЧЕСК, 4 августа. /ТАСС/. Расчет беспилотника «Орлан-10» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» помог скорректировать артиллерийский удар по складу Вооруженных сил Украины в промзоне Херсона. Как рассказал ТАСС командир роты БПС с позывным Калибр, операторы расчета выявили подвоз боеприпасов к этому месту.

«В Херсоне был вскрыт подвоз противнику. Видели, что боеприпасы они сгружали, движение было фактически без маскировки. Они думали, что все хорошо у них, что мы их не видим. Там был обычный склад полуразрушенный. Во взаимодействии с артиллерией мы успешно поразили данную цель», — сказал командир.

Калибр добавил, что его подразделение ведет непрерывную разведку устья реки Днепр и правобережной части Херсонской области.

«Подразделение у меня самолетного типа. Это воздушные суда “Орлан-10”, Supercam и КВО. Залетаем вглубь к противнику, и, соответственно, во взаимодействии с нашей артиллерией и авиацией, вскрываем логистические подвозы материальных средств», — пояснил он.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше