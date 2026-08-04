Командир Калибр: «Орлан-10» скорректировал уничтожение склада ВСУ в Херсоне

ГЕНИЧЕСК, 4 августа. /ТАСС/. Расчет беспилотника «Орлан-10» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» помог скорректировать артиллерийский удар по складу Вооруженных сил Украины в промзоне Херсона. Как рассказал ТАСС командир роты БПС с позывным Калибр, операторы расчета выявили подвоз боеприпасов к этому месту.
«В Херсоне был вскрыт подвоз противнику. Видели, что боеприпасы они сгружали, движение было фактически без маскировки. Они думали, что все хорошо у них, что мы их не видим. Там был обычный склад полуразрушенный. Во взаимодействии с артиллерией мы успешно поразили данную цель», — сказал командир.
Калибр добавил, что его подразделение ведет непрерывную разведку устья реки Днепр и правобережной части Херсонской области.
«Подразделение у меня самолетного типа. Это воздушные суда “Орлан-10”, Supercam и КВО. Залетаем вглубь к противнику, и, соответственно, во взаимодействии с нашей артиллерией и авиацией, вскрываем логистические подвозы материальных средств», — пояснил он.