Командир Калибр: «Орлан-10» скорректировал уничтожение склада ВСУ в Херсоне

«В Херсоне был вскрыт подвоз противнику. Видели, что боеприпасы они сгружали, движение было фактически без маскировки. Они думали, что все хорошо у них, что мы их не видим. Там был обычный склад полуразрушенный. Во взаимодействии с артиллерией мы успешно поразили данную цель», — сказал командир.