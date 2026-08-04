В районе Омана неизвестный снаряд попал в грузовое судно

Инцидент произошёл у берегов Омана, где в грузовое судно попал неизвестный снаряд. Об этом проинформировало Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
В сообщении отмечается, что инцидент произошёл в 20 морских милях к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб.
«Грузовое судно передало… сообщение о попадании в него неизвестного снаряда», — отметили в UKMTO.
Ранее в управлении проинформировали о взрыве, который прогремел рядом с танкером у берегов Омана. Сообщалось, что пострадавших среди членов экипажа нет.