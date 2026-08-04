Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в нарушении соглашения по сектору Газа

Турция, Египет и Катар опубликовали совместное заявление, в котором осудили нарушения Израилем условий перемирия в секторе Газа. Они указали, что действия израильской стороны подрывают реализацию второго этапа соглашения о прекращении огня.
«Эти нарушения угрожают деэскалации и усугубляют страдания гражданского населения в секторе Газа. Посредники вновь призывают обеспечить полную защиту гражданских лиц, медицинских учреждений и гуманитарного персонала, а также гарантировать беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и предметов медицинского назначения по всему сектору Газа», — указано в заявлении (цитата по Al Jazeera).
Турция, Египет и Катар призвали международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы заставить власти страны соблюдать международное право и режим прекращения огня.