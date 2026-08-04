Поработали и хватит: Премьер Британии ушел отдыхать через 14 дней после назначения

Решение Бёрнэма взять отпуск стало поводом для критики со стороны Reform UK. Представитель партии Ли Андерсон заявил, что премьер слишком рано оставил рабочие обязанности после назначения. В окружении главы правительства указывают, что поездка была запланирована заранее и проходит на фоне интенсивного периода, который предшествовал его приходу к власти. Бёрнэм сначала участвовал в кампании в округе Мейкерфилд, а затем занимался формированием правительства и подготовкой к работе на Даунинг-стрит.