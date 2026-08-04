Новый премьер Британии ушел в отпуск через две недели работы

Согласно полученным сведениям, период отдыха Бернэма продлится до конца текущей недели. На протяжении этого времени он сохранит связь с представителями администрации и будет ознакомлен с докладами о деятельности кабинета. Представители канцелярии премьера не раскрыли деталей о том, где именно Бернэм и его семья планируют провести это время.
Причиной столь раннего отпуска в окружении главы кабмина назвали интенсивный график последних недель. Отмечается, что перед переездом в резиденцию на Даунинг-стрит политик вел активную предвыборную кампанию в Палату общин, а затем сосредоточенно готовился к принятию полномочий премьер-министра. В материале издания также указано, что на время отсутствия Бернэма высшим должностным лицом правительства станет канцлер герцогства Ланкастерского Луиз Хейг, исполняющая также обязанности первого государственного секретаря.
Парламентарий от партии Reform UK Ли Андерсон подверг критике решение премьера об отпуске, заявив о нежелании того выполнять свои функции. «Энди Бернэм проработал всего две недели, и с него уже хватит, — сказал парламентарий. — Он сбежал за границу ради приятной поездки. Премьер-министр, который серьезно настроен на руководство страной, не ведет себя так».
Выборы в Палату общин, по итогам которых Бернэм получил мандат, состоялись 18 июня. До этого назначения политик руководил регионом Большой Манчестер. Лидером правящей Лейбористской партии его провозгласили 17 июля; процедура внутрипартийного голосования не проводилась ввиду отсутствия других кандидатов.
Приведение Бернэма к присяге в качестве премьер-министра состоялось 20 июля. Он занял пост после отставки Кира Стармера, который покинул должности главы партии и правительства под давлением однопартийцев после неудачных для лейбористов майских выборов в органы местной власти.