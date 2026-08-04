Новый премьер Британии ушел в отпуск через две недели работы

Согласно полученным сведениям, период отдыха Бернэма продлится до конца текущей недели. На протяжении этого времени он сохранит связь с представителями администрации и будет ознакомлен с докладами о деятельности кабинета. Представители канцелярии премьера не раскрыли деталей о том, где именно Бернэм и его семья планируют провести это время.