ТАСС: ВСУ направили под Запорожье 30 военных из США

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Порядка 30 американских военных специалистов было направлено украинским командованием в попытке стабилизировать ситуацию для ВСУ на запорожском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Присутствие квалифицированных западных кадров в ВСУ сейчас носит лишь точечный характер. Из-за тяжелой обстановки на запорожском направлении украинская сторона задействовала ограниченную группу американских военных специалистов численностью до 30 человек», — рассказал собеседник агентства.
В то же время он отметил, что на херсонском направлении иностранные наемники перестали участвовать в прямых боестолкновениях. «Основную их часть перебросили на другие, более критичные участки фронта, а оставшиеся стараются не высовываться», — пояснил представитель силовых структур.
«На сегодняшний день в международный розыск объявлены уже 982 иностранца, воюющих на стороне Киева. Общая картина очевидна — наемников становится все меньше, их используют как обычное “мясо”, и они это прекрасно понимают, все чаще выбирая плен как единственный шанс сохранить жизнь», — добавил он.
Минобороны РФ ранее неоднократно сообщало, что в ВСУ есть наемники из различных стран, их жизни никто из украинского командования не жалеет.