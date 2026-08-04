ТАСС: ВСУ направили под Запорожье 30 военных из США

«На сегодняшний день в международный розыск объявлены уже 982 иностранца, воюющих на стороне Киева. Общая картина очевидна — наемников становится все меньше, их используют как обычное “мясо”, и они это прекрасно понимают, все чаще выбирая плен как единственный шанс сохранить жизнь», — добавил он.