«Военная мысль»: ЗРПК «Панцирь» эффективно уничтожают дальние беспилотники ВСУ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» эффективно уничтожают «из засад» в зоне СВО украинские ударные беспилотники дальнего действия. Об этом говорится в статье в соавторстве с начальником зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майором Александром Романенковым в журнале Минобороны РФ «Военная мысль».
«Боевой опыт убедительно показал эффективность ЗРПК “Панцирь”, уничтожающих “из засад” в зоне СВО значительное количество ударных БПЛА на маршрутах пролета к объектам в глубине страны», — отмечается в статье «Особенности совершения маневра формированиями зенитных ракетных войск в условиях военного конфликта с учетом опыта специальной военной операции».
ЗРПК «Панцирь» создан в Конструкторском бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова (входит в «Высокоточные комплексы»). Он предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов ПВО дальнего действия.