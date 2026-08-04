«Военная мысль»: ЗРПК «Панцирь» эффективно уничтожают дальние беспилотники ВСУ

ЗРПК «Панцирь» создан в Конструкторском бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова (входит в «Высокоточные комплексы»). Он предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов ПВО дальнего действия.