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Кавана: в боях за освобождение Донбассе наступает поворотный момент

Эксперт заявила, что Россия доминирует в воздухе из-за недостатка у Украины средств ПВО.

Источник: Аргументы и факты

Директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана выразила мнение, что ситуация в Донбассе приближается к решающему этапу. По ее оценке, российские силы сохраняют преимущество, в том числе благодаря превосходству в воздухе и возможностям по производству вооружений.

Эксперт считает, что нехватка средств противовоздушной обороны остается одной из ключевых проблем для Украины. При этом, по ее словам, российская армия продолжает расширять контроль над территориями и укреплять свои позиции на стратегически важных направлениях.

Кавана также предположила, что дальнейшее развитие событий может привести к установлению контроля над крупными городами Донбасса, включая Краматорск и Славянск. Это способно существенно повлиять на общую обстановку в регионе и дальнейший ход боевых действий.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ВС России высокоточными ударами практически изолировали Одессу от остальной Украины.

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