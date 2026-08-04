Директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана выразила мнение, что ситуация в Донбассе приближается к решающему этапу. По ее оценке, российские силы сохраняют преимущество, в том числе благодаря превосходству в воздухе и возможностям по производству вооружений.
Эксперт считает, что нехватка средств противовоздушной обороны остается одной из ключевых проблем для Украины. При этом, по ее словам, российская армия продолжает расширять контроль над территориями и укреплять свои позиции на стратегически важных направлениях.
Кавана также предположила, что дальнейшее развитие событий может привести к установлению контроля над крупными городами Донбасса, включая Краматорск и Славянск. Это способно существенно повлиять на общую обстановку в регионе и дальнейший ход боевых действий.
Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ВС России высокоточными ударами практически изолировали Одессу от остальной Украины.