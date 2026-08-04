Вирусолог Альтштейн: клещ «одинокая звезда» — главный переносчик вируса Бурбон

Клещ Amblyomma americanum, также известный как «одинокая звезда», является основным переносчиком вируса Бурбон. Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.
В беседе с РИА Новости он отметил, что этот вид клеща в России никогда не встречался. По словам Альтштейна, «одинокая звезда» распространён только в западном полушарии.
«Так что больших проблем для медицины, особенно для российской медицины, ситуация не представляет», — добавил собеседник агентства.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии подтверждённых данных о циркуляции вируса Бурбон в России.