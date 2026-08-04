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Вирусолог Альтштейн: клещ «одинокая звезда» — главный переносчик вируса Бурбон

Клещ Amblyomma americanum, также известный как «одинокая звезда», является основным переносчиком вируса Бурбон. Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.

Клещ Amblyomma americanum, также известный как «одинокая звезда», является основным переносчиком вируса Бурбон. Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.

В беседе с РИА Новости он отметил, что этот вид клеща в России никогда не встречался. По словам Альтштейна, «одинокая звезда» распространён только в западном полушарии.

«Так что больших проблем для медицины, особенно для российской медицины, ситуация не представляет», — добавил собеседник агентства.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии подтверждённых данных о циркуляции вируса Бурбон в России.

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