Reuters узнало о планах США закрыть дипмиссии в Канаде, Японии и Индонезии

По их данным, под сокращение попадут миссии США в городах Виннипег (Канада), Нагоя (Япония), Дуала (Камерун), Медан (Индонезия) и Сент-Джорджес (Гренада). Отмечается, что Белый дом изначально стремился к закрытию до 30 зарубежных представительств, поскольку многие из них неэффективны с точки зрения вложений и более не являются необходимыми, но на данный момент сокращения коснутся лишь пяти из них.