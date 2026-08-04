Пленный из ВСУ рассказал о стоимости бегства с Украины

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Нелегально покинуть Украину через Молдавию стоит от $5 тыс. При этом гарантий успешного пересечения украинской границы нет, рассказал военнопленный Александр Борщук.
«[С Украины] бегут через Молдавию. Цены разные, от $5 тыс. и выше. Тебя доводят только [до украинской границы], а дальше как повезет», — рассказал пленный.
Ранее военнопленный Сергей Посовестый рассказал, что командование ВСУ отправило своих солдат в Константиновке в самое пекло и оставили погибать. По его словам, кроме автомата и четырех магазинов ему ничего не выдали.
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