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В Таиланде в ДТП с грузовиком погиб гражданин России

Гражданин России погиб в ДТП с грузовиком в провинции Самутсакхон, расположенной в центральной части Таиланда.

Гражданин России погиб в ДТП с грузовиком в провинции Самутсакхон, расположенной в центральной части Таиланда.

Об этом проинформировал волонтёрский отдел Благотворительного фонда Самутсакхона. В сообщении отмечается, что авария произошла 2 августа на скоростном шоссе «Рама-2». В момент ДТП россиянин управлял мотоциклом.

«Его тело было доставлено в больницу Самутсакхона для проведения вскрытия. Инцидент расследуется полицейским участком города Самутсакхон», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее юрист Мария Ярмуш не исключила, что виновным в убийстве в Таиланде брата и сестры из России может грозить смертная казнь.