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КНДР ответила на предупреждение США о якобы киберугрозе со стороны Пхеньяна

Министерство иностранных дел Северной Кореи отвергло предупреждение Соединённых Штатов о якобы киберугрозе со стороны КНДР, информирует ЦТАК.

Источник: Flickr

Министерство иностранных дел Северной Кореи отвергло предупреждение Соединённых Штатов о якобы киберугрозе со стороны КНДР, информирует ЦТАК.

Представитель ведомства уточнил, что целью этого предупреждения является «очернение имиджа КНДР».

«США и их сателлиты, шумя о так называемой “киберугрозе” от нас, опубликовали “совместное предостережение” для очернения имиджа. Такая нечистая цель является привычной политической обвинительной агитацией», — говорится в сообщении.

В МИД КНДР отметили, что «киберпространство превращается в поле конфронтации и скрытой борьбы» из-за Соединённых Штатов.

Напомним, ФБР, Госдеп США и партнёры Соединённых Штатов из других стран опубликовали совместное предупреждение о якобы «угрозе со стороны специалистов в сфере информационных технологий из КНДР».

В администрации Соединённых Штатов заявили, что денуклеаризация КНДР является общей целью США и Китайской Народной Республики.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус закреплён в Конституции КНДР.

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