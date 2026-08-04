«Фильм ужасов»: мировые СМИ — о миграционном кризисе в испанской Сеуте

Вторжение десятков тысяч марокканцев в испанские города Сеута и Мелилья на севере Африки стало одной из самых обсуждаемых тем в мировых СМИ. Как сообщает The Guardian, после инцидента Евросоюз озаботился выработкой единой позиции по миграции. Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, а Франция усилила пограничный контроль, передаёт Time. Al Jazeera объясняет масштаб вторжения пособничеством властей Марокко и их покровителей — США и Израиля, недовольных позицией Мадрида по ближневосточным конфликтам. А Tehran Times называет инцидент началом «гибридной войны» против Испании.
Мировые СМИ активно комментируют миграционный кризис в испанских городах Сеута и Мелилья. Инцидент оживил дискуссии о пограничной политике Евросоюза. Между тем ряд медиа-ресурсов высказывает предположение, что наплыв мигрантов был скоординированной атакой с целью «наказать» Испанию за её непреклонную позицию по ближневосточным конфликтам.
Как сообщает The Guardian, во вторник, 4 августа, ЕС планирует провести срочное совещание министров внутренних дел. Причина — разногласия из-за прибытия более 50 тыс. мигрантов на испанскую территорию Сеута в Северной Африке.
«Решение о созыве саммита министров было единогласным, поскольку лидеры ЕС стремятся устранить разногласия в блоке и восстановить единый подход к миграции», — говорится в статье.
Ранее, 31 июля, испанская территория в Северной Африке оказалась в состоянии «гуманитарного кризиса», после того как тысячи мигрантов из Марокко вплавь пересекли границу, сообщает Time.
«Сеута долгое время считалась воротами для мигрантов, стремящихся к лучшей жизни в Европе, и город постепенно укреплял свою границу в ответ на постоянные незаконные её пересечения. Тем не менее Министерство внутренних дел Испании в пятницу сообщило, что с утра четверга в Сеуту прибыло около 50 тыс. мигрантов», — пишет журнал.
Отмечается, что в Сеуте проживает около 83 тыс. человек, включая приезжающих на заработки из Марокко и Испании.
«В целом, население Сеуты живёт в гармонии», — говорится в статье.
«Почему тысячи марокканских мигрантов переправились в испанский эксклав Сеута».
По данным CNN, число прорвавшихся через границу людей могло достигать 60 тыс.
Time отмечает, что во время кризиса улицы и общественные пространства оказались заполнены людьми. Центры приёма мигрантов также были переполнены.
«Видео— и фотосъёмки запечатлели, как десятки людей, многие из которых, по-видимому, молодые мужчины, обходят пограничное ограждение Тарахаль, разделяющее Марокко и испанский эксклав Сеута», — пишет журнал.
Из-за хаоса при пересечении границы погибли десятки людей. По данным El Pais, в Сеуте оборудовали временный морг для мигрантов на 200 мест. Однако уже к вечеру пятницы большинство из тех, кто пересёк границу, вернулись в Марокко, сообщает CNN со ссылкой на испанские власти.
Международная реакция.
По выражению Time, «кризис в Сеуте привлёк внимание всего мира». Так, президент США Дональд Трамп воспользовался инцидентом, чтобы напомнить американским избирателям о проблеме нелегальной иммиграции.
«Я видел, что вчера было в Испании, я наблюдал за произошедшей катастрофой. Это похоже на вторжение в страну… То же самое произойдёт с нами, если республиканцы не будут избраны (на предстоящих выборах. — RT), только ещё хуже», — приводит журнал слова Трампа.
Италия «приняла решение временно приостановить режим свободного передвижения, предусмотренный Шенгенским соглашением, в морском и воздушном сообщении с Испанией, восстановив пограничный контроль», говорится в статье.
«Это чрезвычайная мера, принимаемая в целях обеспечения национальной безопасности и предотвращения возможных последствий для нашей страны», — заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес также отдал распоряжение «немедленно усилить контроль на границе с Испанией», как только стало известно о наплыве мигрантов, а председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала события в Сеуте «неприемлемыми», пишет Time.
«Испанский лидер раскритиковал “эгоистичную” реакцию ЕС на фоне роста числа погибших при переходе границы в Сеуте».
Как сообщает CNN, заявления союзников по ЕС не понравились испанскому правительству. В письме, широко цитируемом европейскими СМИ, премьер-министр Испании Педро Санчес осудил «эгоистичную, противоречивую и незаконную реакцию» других стран блока. По его словам, «такое отношение» было «продиктовано предрассудками, фейковыми новостями, невежеством или политическими интересами», передаёт американский новостной сайт.
Поиск причин.
CNN отмечает, что массовые пересечения границы произошли после недавнего решения Верховного суда Испании. Он постановил, что власти не могут депортировать мигрантов, прибывающих морем, без надлежащей правовой процедуры. По мнению некоторых экспертов, это решение «было неверно истолковано» мигрантами.
В свою очередь Reuters пишет, что марокканцы, которые на этой неделе с риском для жизни прокладывали себе путь в Сеуту вынуждены были вернуться, поскольку «голод, истощение и враждебность местных жителей разрушили их надежды на новую жизнь в Европе». Но сначала их привлекли «вирусные видеоролики в социальных сетях» и сообщения от друзей о возможности пересечь границу, пишет агентство.
«Почему хаос с мигрантами в Сеуте охладили и без того ледяные израильско-испанские отношения?».
Масштаб наплыва мигрантов позволяет предположить, что марокканские власти потворствовали кризису, утверждает Al Jazeera. Катарский онлайн-ресурс напоминает, что Марокко не признаёт Сеуту и Мелилью частью Испании, а считает их оккупированными марокканскими территориями. Тем не менее некоторые наблюдатели сомневаются, что Рабат мог решиться на такую провокацию без поддержки своих покровителей — «двух лидеров, особенно недовольных Санчесом — президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху», говорится в публикации.
«Санчес — один из наиболее последовательно пропалестинских политиков Европы. Он недвусмысленно заявил, что война Израиля с Газой является геноцидом, подверг резкой критике американо-израильскую войну с Ираном и отказался давать разрешение на использование совместно управляемых американо-испанских военных объектов для поддержки этой войны», — пишет Al Jazeera.
Автор статьи также напоминает, что ещё в 2019 году сын Нетаньяху опубликовал в соцсети карту Сеуты и Мелильи с подписью: «Дорогие арабы и мусульмане. Хотите освободить оккупированные арабские исламские земли? Хорошо бы начать отсюда!».
По словам журналиста Al Jazeera, нет никаких доказательств, что Марокко организовало события в Сеуте в интересах Израиля, есть лишь «множество интересных совпадений».
«Но независимо от того, был ли какой-либо заговор или нет, одно из следствий этого эпизода очевидно — и без того прохладные отношения между левым испанским правительством Санчеса и крайне правым израильским правительством Нетаньяху теперь стали ещё холоднее», — отмечает онлайн-ресурс.
«Гибридная война».
По информации Modern Diplomacy, миграционный кризис в Сеуте привлёк внимание китайских разведывательных, военных и политических кругов. Аналитики пришли к выводу, что кризис возник не спонтанно, а в результате действий израильских и западных спецслужб, желающих наказать Испанию за её внешнеполитический курс, говорится в статье.
«Цель состоит в том, чтобы использовать это как рычаг давления… чтобы поставить в неловкое положение и в конечном итоге свергнуть правительство премьер-министра Испании Санчеса», — сообщает издание.
«Почему китайская разведка считает, что за испано-марокканским миграционным кризисом стоит Моссад».
Modern Diplomacy отмечает, что «беспрецедентный кризис на границе с Марокко» привёл к масштабным протестам в Испании.
Популярный американский YouTube-канал The Young Turks (TYT) также указывает на возможную роль Израиля. Ведущий TYT Дженк Уйгур приводит слова Нетаньяху о том, что Испания «немедленно заплатит» за свою «лицемерную и враждебную» политику по отношению к Тель-Авиву.
Канал отмечает, что произошедшее было «фильмов ужасов», поскольку десятки людей затонули или были затоптаны во время рывка через границу.
«Марокканцев использовали как пушечное мясо, чтобы провернуть политический трюк!» — возмущается ведущий.
Тем временем иранское издание Tehran Times пишет, что инцидент в Сеуте стал проявлением «гибридной войны» против Испании.
«Кому выгоден этот кризис? Во-первых, Марокко, которое выступает за “марокканство Сеуты и Мелильи”. Во-вторых, Израилю, который с удовлетворением наблюдает за уязвимым правительством Санчеса и стремится повлиять на всеобщие (парламентские. — RT) выборы 2027 года», — рассуждает автор публикации.
«Началась гибридная война против Испании».
Другими «бенефициарами» Tehran Times называет администрацию Трампа и испанскую ультраправую партию Vox, которая пытается укрепить позиции на волне антимигрантских настроений.
«В конечном счёте, этот эпизод гибридной войны против Испании служит суровым напоминанием о том, что… за дистанцирование от Соединённых Штатов и Израиля приходится платить», — резюмирует издание.