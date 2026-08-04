«Фильм ужасов»: мировые СМИ — о миграционном кризисе в испанской Сеуте

В свою очередь Reuters пишет, что марокканцы, которые на этой неделе с риском для жизни прокладывали себе путь в Сеуту вынуждены были вернуться, поскольку «голод, истощение и враждебность местных жителей разрушили их надежды на новую жизнь в Европе». Но сначала их привлекли «вирусные видеоролики в социальных сетях» и сообщения от друзей о возможности пересечь границу, пишет агентство.