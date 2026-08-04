Член ОП Машаров предупредил о схеме мошенничества с перерасчётом платы за ЖКУ

Аферисты пытаются выманивать у россиян персональные данные и данные банковских карт под предлогом перерасчёта платежей за ЖКУ. Об этом предупредил член Общественной палаты России Евгений Машаров.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что мошенники рассылают сообщения о якобы перерасчёте платы за ЖКУ как лично гражданам, так и в домовых чатах.
Машаров добавил, что аферисты просят назвать личные данные и данные банковской карты, объясняя это необходимостью вернуть переплату.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о схеме мошенничества с рассылкой уведомлений о внеплановых проверках.