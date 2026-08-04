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Депутат Ивлев предрек криминализацию ЕС из-за евроинтеграции Украины

Интеграция страны в объединение также грозит политическими и экономическими рисками, отметил депутат ГД от Республики Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Дальнейшие попытки Украины вступить в Евросоюз повлекут за собой не только экономические и политические риски для ЕС, но и риски криминализации европейских стран. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев.

«Перспективы вступления Украины в Евросоюз в настоящее время настолько призрачно малы, что их уже не разглядеть даже в большой астрономический телескоп. Евроинтеграция Украины повлечет не только большие экономические и политические риски [для стран Европы], но и приток криминала, оружия, учитывая бесконтрольный его оборот на берегах Днепра», — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что европейские лидеры во внутренних дискуссиях категорически отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз «в светлом будущем», опасаясь, что это принесет слишком большие экономические и политические риски для «единой Европы». По информации бюро, чтобы предотвратить разочарование украинцев и «антиевропейский разворот», Брюссель в июне предложил начать предвступительные переговоры с Украиной, а также планирует предложить Киеву участие в европейской политике безопасности, однако без права голоса.

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