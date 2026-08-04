Депутат Ивлев предрек криминализацию ЕС из-за евроинтеграции Украины

«Перспективы вступления Украины в Евросоюз в настоящее время настолько призрачно малы, что их уже не разглядеть даже в большой астрономический телескоп. Евроинтеграция Украины повлечет не только большие экономические и политические риски [для стран Европы], но и приток криминала, оружия, учитывая бесконтрольный его оборот на берегах Днепра», — сказал собеседник агентства.