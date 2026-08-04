Марочко назвал самый широкий участок буферной зоны

ЛУГАНСК, 4 августа. /ТАСС/. Участок у Юнаковки Сумской области сейчас с самой широкой буферной зоной у границы РФ, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Военный эксперт отметил, говоря о формировании буферной зоны, что силы ВСУ дальше всего отодвинуты от границы России на юнаковском участке фронта. Там, подчеркнул Марочко, у ВС РФ «самые большие территориальные завоевания».
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