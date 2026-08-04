Власти Молдавии ограничили использование воды из-за обмеления Днестра

Согласно принятым мерам, питьевую воду и воду из водоемов запретили использовать для наполнения бассейнов, а также для мытья улиц и тротуаров. Использовать воду из Днестра для нужд агросектора разрешили ночью — с 21:00 до 06:00 мск.