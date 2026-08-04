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Власти Молдавии ограничили использование воды из-за обмеления Днестра

Правительство Молдавии ограничило использование воды из-за обмеления реки Днестр. Решение приняла Национальная комиссия по управлению кризисами при кабинете министров страны.

Правительство Молдавии ограничило использование воды из-за обмеления реки Днестр. Решение приняла Национальная комиссия по управлению кризисами при кабинете министров страны.

Согласно принятым мерам, питьевую воду и воду из водоемов запретили использовать для наполнения бассейнов, а также для мытья улиц и тротуаров. Использовать воду из Днестра для нужд агросектора разрешили ночью — с 21:00 до 06:00 мск.

Кроме того, промышленные предприятия, не относящиеся к категориям жизненно важных, обязали сократить водопотребление как минимум на 20%.

Власти уже готовят резервные скважины и автоцистерны для подвоза воды в пострадавшие от засухи регионы, а оператор Apa-Canal Chisinau переведен в режим повышенной готовности для бесперебойного снабжения Кишинева.