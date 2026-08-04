Иран готов стереть весь Киев: главная новость Ближнего Востока 4 августа

Иран намерен жестко ответить на удар ВСУ по своему танкеру, чтобы Киев впредь не повторял подобные действия. Как заявили в Тегеране, у них есть доказательства, что атака была преднамеренной.
Военные эксперты в эксклюзивных комментариях aif.ru объяснили, какие именно сценарии возмездия рассматривает Исламская Республика и почему Украине стоит готовиться к самым болезненным потерям.
Как пояснил военный эксперт Юрий Кнутов, ответ, скорее всего, будет симметричным, но невероятно мощным. Технические возможности Тегерана позволяют достать противника в любой точке. «У Ирана есть ракеты “Хорремшахр-4”, они способны долететь до Великобритании, а уж тем более могут поразить любую точку на территории Украины», — подчеркнул собеседник издания.
По его мнению, у Исламской Республики есть два наиболее вероятных вектора атаки. Первый — это удар по украинским активам в море, возможно, в районе Ормузского пролива. Второй же вариант гораздо опаснее для Киева — это нанесение ракетного удара непосредственно по крупным объектам на украинской территории.
Поскольку точность иранских ракет пока варьируется, ставка будет сделана на удар по целям большой площади, где промах исключен. Целью могут стать Киев или Одесса. Кнутов предполагает, что для гарантированного поражения могут быть выпущены три ракеты, «потому что хотя бы одна поразит заданную цель».
В свою очередь, военный эксперт Игорь Никулин допустил более жесткий ответ Тегерана. По его мнению, возмездие затронет высшее военно-политическое руководство противника.
«Иран может попытаться ликвидировать террориста номер один в мире — Зеленского. Вполне возможно, что именно такой вариант и будет выбран, и для Запада это будет хороший урок на будущее», — заявил Никулин.
По его словам, атака может быть проведена по месту нахождения главы киевского режима или с использованием иных методов. Эксперт охарактеризовал такой шаг как красивый, эффектный и действительно соразмерный ответ на агрессию.
Попытка Киева разыграть антииранскую карту в угоду Вашингтону ставит страну перед угрозой полномасштабного возмездия. Диапазон прогнозируемых ответов Тегерана беспрецедентно широк: от уничтожения стратегической инфраструктуры до ликвидации первых лиц государства.