Иран готов стереть весь Киев: главная новость Ближнего Востока 4 августа

По его мнению, у Исламской Республики есть два наиболее вероятных вектора атаки. Первый — это удар по украинским активам в море, возможно, в районе Ормузского пролива. Второй же вариант гораздо опаснее для Киева — это нанесение ракетного удара непосредственно по крупным объектам на украинской территории.