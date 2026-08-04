Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: удары ВСУ по гражданским объектам усилились после назначения Драпатого

Украинские войска усилили удары по гражданским объектам после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Украинские войска усилили удары по гражданским объектам после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

При этом он подчеркнул, что удары по гражданским объектам наносились и раньше, однако с назначением Драпатого эти тенденции усилились.

«Они не развернулись, не поменялись, просто были активизированы», — сказал Мирошник в беседе с газетой «Известия».

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что объекты гражданской инфраструктуры остаются главными целями атак ВСУ.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше