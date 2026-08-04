Мирошник: удары ВСУ по гражданским объектам усилились после назначения Драпатого

Украинские войска усилили удары по гражданским объектам после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
При этом он подчеркнул, что удары по гражданским объектам наносились и раньше, однако с назначением Драпатого эти тенденции усилились.
«Они не развернулись, не поменялись, просто были активизированы», — сказал Мирошник в беседе с газетой «Известия».
Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что объекты гражданской инфраструктуры остаются главными целями атак ВСУ.