«Военная мысль»: ЗРК C-400 сбили сразу 10 МиГ-29 ВСУ за день в 2023 году

В статье отмечается, что тактика применения ЗРК, когда в «засады» выдвигаются пусковые установки ЗРК дальнего действия с возможностями стрельбы «за горизонт», «безусловно, была разобрана противником достаточно тщательно, и достигнуть столь высоких результатов за счет данного приема впредь вряд ли будет возможно, но не вызывает сомнения то, что, обладая такими возможностями, выдвигать пусковые установки в сторону врага нужно для того, чтобы его самолеты, только взлетев, попадали в зоны огня ЗРК».