«Военная мысль»: ЗРК C-400 сбили сразу 10 МиГ-29 ВСУ за день в 2023 году

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские войска при помощи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» в 2023 году с загоризонтных дистанций за один день сбили сразу 10 украинских истребителей МиГ-29. Об этом говорится в статье в соавторстве с начальником зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майором Александром Романенковым в журнале Минобороны РФ «Военная мысль».
«Результаты первых загоризонтных стрельб ЗРК С-400 “Триумф” в 2023 году действительно были триумфальными, когда за день было сбито 10 украинских МиГ-29, а за неделю (без уточнения типов) 24 самолета», — говорится в статье «Особенности совершения маневра формированиями зенитных ракетных войск в условиях военного конфликта с учетом опыта специальной военной операции».
В статье отмечается, что тактика применения ЗРК, когда в «засады» выдвигаются пусковые установки ЗРК дальнего действия с возможностями стрельбы «за горизонт», «безусловно, была разобрана противником достаточно тщательно, и достигнуть столь высоких результатов за счет данного приема впредь вряд ли будет возможно, но не вызывает сомнения то, что, обладая такими возможностями, выдвигать пусковые установки в сторону врага нужно для того, чтобы его самолеты, только взлетев, попадали в зоны огня ЗРК».
В октябре 2023 года занимавший в то время пост Министра обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что российские войска получили комплексы, в ходе применения которых были сбиты 24 самолета ВСУ за 5 дней.
Об С-400 «Триумф».
С-400 «Триумф» (по кодификации НАТО — SA-21 Growler) — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии «стелс») и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Принята на вооружение ВС РФ в 2007 году.