Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В даркнет попали данные более чем 114 тысяч британских полицейских

Times: хакеры раскрыли личные данные 114 тысяч британских полицейских.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Имена и контактные данные более чем 114 тысяч сотрудников силовых структур Великобритании оказались в даркнете в результате хакерской атаки, сообщает газета Times.

«В результате хакерской атаки в даркнет попали полные имена и контактные данные более чем ста тысяч полицейских и сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

По данным издания, хакеры скомпрометировали данные, принадлежащие министерству обороны, министерству внутренних дел, национальному агентству по борьбе с преступностью и королевской прокуратуре.

Начато расследование. Предположительно, как сообщает газета, за взлом ответственна киберпреступная группировка ExfilSquad.

Газета со ссылкой на источник 29 июля сообщила о том, что сотни тысяч документов британского министерства образования, которые содержат данные руководителей школ и государственных чиновников, утекли в даркнет после атаки хакеров.

В июне британский Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) заявил, что критически важная национальная инфраструктура пострадала от более чем 200 кибератак в прошлом году.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше