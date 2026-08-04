В США рассказали, что случилось с фондом для жертв администрации Байдена

Напомним, в конце мая сообщалось, что Джо Байден подал иск в суд на министерство юстиции США, требуя запретить публикацию записи его разговоров с автором мемуаров, написанных в 2016—2017 годах после смерти старшего сына экс-президента. В судебных материалах подчеркивается, что бывший американский лидер выступил против того, что.