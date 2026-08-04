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В США рассказали, что случилось с фондом для жертв администрации Байдена

Американские СМИ сообщили детали о судьбе фонда, который создавался для выплаты компенсаций пострадавшим от действий администрации Джо Байдена.

Источник: Аргументы и факты

Фонд для выплат компенсаций тем, кто пострадал от несправедливых действий администрации бывшего американского президента Джо Байдена, был ликвидирован, сообщил телеканал CBS.

Его учредили ранее в рамках мирового соглашения с налоговой службой США. Размер фонда составлял почти 1,8 миллиарда долларов. Решение об упразднении фонда принял исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме отметил, что непосредственное участие в аннулировании фонда якобы принимала администрация США. Утверждается, что в процесс были «глубоко вовлечены» глава аппарата Сьюзи Уайлс и директор по делам законодательной власти Джеймс Брейд.

Напомним, в конце мая сообщалось, что Джо Байден подал иск в суд на министерство юстиции США, требуя запретить публикацию записи его разговоров с автором мемуаров, написанных в 2016—2017 годах после смерти старшего сына экс-президента. В судебных материалах подчеркивается, что бывший американский лидер выступил против того, что.

указанные записи были предоставлены юридическому комитету Палаты представителей США, который сейчас контролируют республиканцы.

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