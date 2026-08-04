Избирательная комиссия края распределила эфирное время

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На 221-м заседании Избирательной комиссии края утвержден Порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими краевые списки кандидатов, эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания края пятого созыва.
Решено обратиться в Главное управление МВД России по Красноярскому краю с представлением о пресечении распространения одного из печатных агитационных материалов, изготовленного с нарушением законодательства, его изъятии и привлечении распространителей к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Приняты другие решения в рамках подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания края, а также по кадровому вопросу.
Напомним, голосование на выборах всех уровней будет проходить в течение 3-х дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года.