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Избирательная комиссия края распределила эфирное время

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На 221-м заседании Избирательной комиссии края утвержден Порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими краевые списки кандидатов, эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания края пятого созыва.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На 221-м заседании Избирательной комиссии края утвержден Порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими краевые списки кандидатов, эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания края пятого созыва.

Решено обратиться в Главное управление МВД России по Красноярскому краю с представлением о пресечении распространения одного из печатных агитационных материалов, изготовленного с нарушением законодательства, его изъятии и привлечении распространителей к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Приняты другие решения в рамках подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания края, а также по кадровому вопросу.

Напомним, голосование на выборах всех уровней будет проходить в течение 3-х дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

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