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ВМС Британии сообщили об атаке на грузовое судно у побережья Омана

Грузовое судно подверглось атаке у побережья Омана. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании UKMTO. Инцидент произошёл примерно в 20 морских милях к северо-востоку от города Хасаб.

Источник: Life.ru

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 20 морских милях к северо-востоку от Хасаба, Оман. Грузовое судно сообщило, что в него попал неизвестный снаряд», — говорится в сообщении центра.

Кто именно атаковал корабль и какое оружие использовалось, пока не уточняется. Данных о повреждениях, пострадавших и состоянии экипажа на данный момент не приводится. UKMTO призвал находящиеся поблизости суда соблюдать повышенную осторожность и сообщать о любой подозрительной активности в этом районе.

Ранее у северного побережья Омана произошёл инцидент с танкером: капитан сообщил о взрыве рядом с судном в 20 морских милях к северо-востоку от Хасаба. По данным UKMTO, корабль и экипаж не пострадали. Причины произошедшего выясняются, другим судам в этом районе рекомендовано соблюдать повышенную осторожность и сообщать о подозрительной активности.

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