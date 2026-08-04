ВМС Британии сообщили об атаке на грузовое судно у побережья Омана

Ранее у северного побережья Омана произошёл инцидент с танкером: капитан сообщил о взрыве рядом с судном в 20 морских милях к северо-востоку от Хасаба. По данным UKMTO, корабль и экипаж не пострадали. Причины произошедшего выясняются, другим судам в этом районе рекомендовано соблюдать повышенную осторожность и сообщать о подозрительной активности.