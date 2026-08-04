США ввели санкции в отношении ряда структур Минобороны РФ

США расширили перечень антироссийских санкций. Это следует из уведомления Госдепа, опубликованном в Федеральном реестре (сборнике официальных документов американского правительства). Речь идёт о рестрикциях в отношении двух управлений Минобороны РФ. Это Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ и Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов МО РФ. Также под санкции попали Сухопутные войска России.