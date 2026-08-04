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США ввели санкции в отношении ряда структур Минобороны РФ

Госдеп: Два управления МО РФ и Сухопутные войска России попали под санкции США.

Источник: Комсомольская правда

США расширили перечень антироссийских санкций. Это следует из уведомления Госдепа, опубликованном в Федеральном реестре (сборнике официальных документов американского правительства). Речь идёт о рестрикциях в отношении двух управлений Минобороны РФ. Это Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ и Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов МО РФ. Также под санкции попали Сухопутные войска России.

Кроме того, список пополнился несколькими компаниями. В него также внесли ряд физических лиц.

Сообщается, что всем федеральным ведомствам США запрещено закупать у внесённых в список юридических и физических лиц товары, технологии и услуги и оказывать им любую поддержку.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел очередные санкции против физических и юридических лиц из России сроком на десять лет.

Тем временем Евросоюз выдохся с санкционным давлением на Россию — объединению все труднее находить новые объекты для рестрикций.

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