Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

В аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту «Пулково», сообщила Росавиация.

«Аэропорт “Пулково”. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Международный аэропорт Пулково: главные воздушные ворота Санкт-Петербурга
Пулково — крупнейший аэропорт Северо-Запада России и один из самых загруженных авиаузлов страны. Воздушная гавань обслуживает внутренние и международные рейсы, связывая Санкт-Петербург с десятками российских и зарубежных городов. В материале рассказываем, где находится Пулково, как до него добраться и чем примечателен аэропорт.
Читать дальше