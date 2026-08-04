США закроют дипмиссии в Канаде, Японии и Индонезии

Как сообщается, ранее Белый дом рассматривал возможность закрытия около 30 диппредставительств, объясняя это необходимостью оптимизировать расходы и отказаться от объектов, которые больше не считаются эффективными. Однако на текущем этапе решение затронет только пять зарубежных миссий.