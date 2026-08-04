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США закроют дипмиссии в Канаде, Японии и Индонезии

Госдепартамент уведомил Конгресс о намерении закрыть сразу пять американских диппредставительств.

Источник: Аргументы и факты

Государственный департамент США уведомил Конгресс о намерении закрыть пять зарубежных дипломатических представительств. По данным Reuters, под сокращение попадут американские миссии в Канаде, Японии, Камеруне, Индонезии и Гренаде.

Как сообщается, ранее Белый дом рассматривал возможность закрытия около 30 диппредставительств, объясняя это необходимостью оптимизировать расходы и отказаться от объектов, которые больше не считаются эффективными. Однако на текущем этапе решение затронет только пять зарубежных миссий.

Вместе с тем представители Демократической партии и источники, связанные со сферой национальной безопасности, выразили обеспокоенность возможными последствиями такого шага. По их мнению, сокращение дипломатического присутствия может ослабить влияние Соединенных Штатов в ряде регионов мира.

Ранее США решили на день приостановить работу своих дипломатических представительств в Иерусалиме и Тель-Авиве в связи с ударами, которые вечером 7 июня нанёс Иран по северу Израиля.

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