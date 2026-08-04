Имена, контакты и адреса 114 тысяч силовиков Британии утекли в даркнет

Ранее пророссийские хакеры PalachPro, APTDesi и NoName057 заявили, что раскрыли личные данные более 400 сотрудников разведслужб Испании, Украины и стран НАТО. По их словам, во взломанных базах содержалась информация об испанских военных и разведчиках, а также сотрудниках, связанных с СБУ, ЦРУ и MI6. Хакеры также пообещали опубликовать сведения о сотнях военнослужащих, взаимодействующих со структурами НАТО на Украине. Среди названных ими лиц — испанские военные Хесус Барбо Ласал, участвующий в подготовке украинских солдат в Сарагосе, и Давид Юберо Морено.