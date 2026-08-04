Правительство Латвии рассмотрит закрытие границы с Белоруссией

Ранее, 31 июля, глава МВД Латвии Янис Домбрава информировал, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последний период из двух пунктов пропуска действовал лишь один. В Госпогранкомитете Белоруссии отметили, что пропускной пункт на белорусской стороне границы с Латвией функционирует в штатном режиме, а препятствий с белорусской стороны не имеется.
«Страна должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции», — приводит слова Кулбергса латвийский новостной портал LETA.
Как уточнил премьер, предложение о полном закрытии границы поступило от Министерства внутренних дел, и оно будет вынесено на обсуждение кабинета министров 4 августа.
«Решения должны основываться на фактах и статистике. Нужно оценить, способствуют ли конкретные меры снижению нагрузки на границу и инфраструктуру страны», — подчеркнул руководитель латвийского правительства.