Правительство Латвии рассмотрит закрытие границы с Белоруссией

Ранее, 31 июля, глава МВД Латвии Янис Домбрава информировал, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последний период из двух пунктов пропуска действовал лишь один. В Госпогранкомитете Белоруссии отметили, что пропускной пункт на белорусской стороне границы с Латвией функционирует в штатном режиме, а препятствий с белорусской стороны не имеется.