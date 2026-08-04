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Правительство Латвии рассмотрит закрытие границы с Белоруссией

Во вторник правительство Латвии намерено рассмотреть вопрос о полном закрытии границы с Белоруссией. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрис Кулбергс.

Источник: VALDA KALNINA/EPA/TASS

Ранее, 31 июля, глава МВД Латвии Янис Домбрава информировал, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последний период из двух пунктов пропуска действовал лишь один. В Госпогранкомитете Белоруссии отметили, что пропускной пункт на белорусской стороне границы с Латвией функционирует в штатном режиме, а препятствий с белорусской стороны не имеется.

«Страна должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции», — приводит слова Кулбергса латвийский новостной портал LETA.

Как уточнил премьер, предложение о полном закрытии границы поступило от Министерства внутренних дел, и оно будет вынесено на обсуждение кабинета министров 4 августа.

«Решения должны основываться на фактах и статистике. Нужно оценить, способствуют ли конкретные меры снижению нагрузки на границу и инфраструктуру страны», — подчеркнул руководитель латвийского правительства.

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