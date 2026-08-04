Галузин: Россия пока не слышит конструктивных идей Запада по Украине

«Пока мы не слышим каких-то конструктивных идей [по Украине] с той стороны, с западной стороны, со стороны соответствующих западных стран. Наоборот, порой та сторона “взбивается” на ультимативную тональность, вообразив себе, что [сработает] та война на истощение, та гибридная война, которую они пытаются вести против России, в том числе экономическими методами, а именно методами нечестными, нацеленными на то, чтобы добиться экономических преимуществ за счет недобросовестной конкуренции и злоупотребления влиянием на международные финансовые институты и инструменты», — отметил замминистра.