Три ракеты для Киева: раскрыт план возмездия Ирана

«Значит, это может быть и Киев, и Одесса. Могут быть выпущены три ракеты, потому что хотя бы одна поразит заданную цель. В свое время Иран применял ракеты для нанесения удара по американской базе в Индийском океане. Тогда одна не долетела, две сбили на дальнем расстоянии. Но сейчас эти доработали, а кроме того, у Украины нет такой развитой противовоздушной обороны. Если в Киеве еще что-то есть, просто не хватает ракет, то южные регионы, Одесса, защищены слабо, поэтому возможен удар непосредственно по портовой инфраструктуре», — отметил собеседник издания.