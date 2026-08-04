Три ракеты для Киева: раскрыт план возмездия Ирана

Тегеран пообещал предпринять все необходимые меры, чтобы Киев ответил за удар по иранскому судну на Каспии, а подобные инциденты больше не повторялись. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что речь может идти о болезненном ударе по одному из важнейших для Киева объектов. Собеседник издания подчеркнул, что Иран обладает ракетами, которые долетят до территории Украины.
«Думаю, что удар будет все-таки в значительной степени симметричный, хотя и мощный. У Ирана есть ракеты “Хорремшахр-4”, они способны долететь до Великобритании, а уж тем более могут поразить любую точку на территории Украины», — сказал он.
Кнутов уточнил, что возможны два наиболее вероятных варианта ответа Тегерана Киеву.
«Во-первых, могут ударить по кораблям, которые связаны с Украиной в том же Ормузском проливе либо в этом регионе. Во-вторых, могут запустить свои ракеты по каким-то крупным объектам на территории Украины», — сказал он.
По словам военного эксперта, точность иранских ракет пока еще оставляет желать лучшего, и поэтому они будут бить по наиболее крупной цели с точки зрения площади, когда будет гарантировано поражение.
«Значит, это может быть и Киев, и Одесса. Могут быть выпущены три ракеты, потому что хотя бы одна поразит заданную цель. В свое время Иран применял ракеты для нанесения удара по американской базе в Индийском океане. Тогда одна не долетела, две сбили на дальнем расстоянии. Но сейчас эти доработали, а кроме того, у Украины нет такой развитой противовоздушной обороны. Если в Киеве еще что-то есть, просто не хватает ракет, то южные регионы, Одесса, защищены слабо, поэтому возможен удар непосредственно по портовой инфраструктуре», — отметил собеседник издания.
Кнутов добавил, что удар ВСУ по иранскому танкеру был продиктован желанием выслужиться перед США, но в итоге эта попытка обернется против Киева.
"Украина стремится выслужиться перед Соединенными Штатами и показать, что на сегодняшний день является единственным реальным союзником, который готов вписаться в драку вместе с США. Киевский режим уже готов на все: были посланы добровольцы в монархии Персидского залива, которые должны были отражать удары иранских беспилотников с помощью дронов украинских ПВО.
Теперь, соответственно, вот удар был по судну, перевозившему нефть. Они пытаются показать, что идут с США плечом к плечу, но это достаточно глупая тактика, за которую Украина дорого заплатит", — резюмировал он.