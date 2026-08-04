Северная Корея отвергла обвинения США в киберугрозах

Северная Корея назвала необоснованными обвинения США в угрозе кибербезопасности, сообщает Reuters. Подобные заявления очерняют имидж страны и оправдывают давление, добавили в МИД КНДР.
В Пхеньяне подчеркнули, что Вашингтону, обладающему крупнейшим киберпотенциалом в мире, «нелогично обвинять другие государства», параллельно развивая собственные возможности для ведения кибервойны и проведения совместных учений. Северокорейская сторона также раскритиковала Многостороннюю группу по мониторингу санкций (MSMT), созданную США.
Ранее США, Южная Корея, Япония и еще восемь стран опубликовали заявление, в котором обвинили КНДР в использовании фальшивых данных и технологий ИИ для удаленной работы и финансирования ракетно-ядерных программ Пхеньяна.