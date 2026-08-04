Reuters: США планируют закрыть пять зарубежных представительств

В июне 2026 года телеканал NBC сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа за прошлый год сократила порядка 2 тысяч дипломатов. Весной 2025 года госсекретарь Марко Рубио объявил о плане реструктуризации ведомства. По его словам, аппарат американского внешнеполитического ведомства был слишком «раздутым».