Reuters: США планируют закрыть пять зарубежных представительств

«В уведомлении, направленном в некоторые комитеты конгресса в конце прошлой недели, государственный департамент сообщил, что планирует закрыть свои представительства в Сент-Джорджесе, Гренада; Нагое, Япония; Медане, Индонезия; Дуале, Камерун; и Виннипеге, Канада», — передает агентство.
По словам источников, закрытие нескольких зарубежных представительств прежде всего связано с сокращением персонала, а не с каким-либо конкретным геополитическим событием.
На запрос агентства госдепартамент не подтвердил эту информацию, отметив лишь приверженность эффективному дипломатическому присутствию США.
В июне 2026 года телеканал NBC сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа за прошлый год сократила порядка 2 тысяч дипломатов. Весной 2025 года госсекретарь Марко Рубио объявил о плане реструктуризации ведомства. По его словам, аппарат американского внешнеполитического ведомства был слишком «раздутым».