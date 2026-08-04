Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: США планируют закрыть пять зарубежных представительств

Госдепартамент США уведомил конгресс о намерении закрыть пять зарубежных представительств, в том числе консульства в Канаде, Японии и Индонезии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«В уведомлении, направленном в некоторые комитеты конгресса в конце прошлой недели, государственный департамент сообщил, что планирует закрыть свои представительства в Сент-Джорджесе, Гренада; Нагое, Япония; Медане, Индонезия; Дуале, Камерун; и Виннипеге, Канада», — передает агентство.

По словам источников, закрытие нескольких зарубежных представительств прежде всего связано с сокращением персонала, а не с каким-либо конкретным геополитическим событием.

На запрос агентства госдепартамент не подтвердил эту информацию, отметив лишь приверженность эффективному дипломатическому присутствию США.

В июне 2026 года телеканал NBC сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа за прошлый год сократила порядка 2 тысяч дипломатов. Весной 2025 года госсекретарь Марко Рубио объявил о плане реструктуризации ведомства. По его словам, аппарат американского внешнеполитического ведомства был слишком «раздутым».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше