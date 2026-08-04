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Заработали слишком много: Трамп обрушился на две нефтяные компании на фоне конфликта с Ираном

Трамп упрекнул компании Chevron и ExxonMobil в заработках на иранском конфликте.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на две нефтяные компании. Поводом стали якобы слишком большие заработки этих компаний на фоне ближневосточного конфликта.

«Когда мы закончим с Ираном, вы увидите, как цены на нефть рухнут. Но они заработали слишком много денег, слишком много. Chevron — слишком много. ExxonMobil — слишком много, слишком много денег», — сказал Трамп, общаясь с представителями прессы в Белом доме.

Американский лидер выразил недовольство сложившейся ситуаций и призвал компании снизить цены на бензин.

Тем временем нефть дешевеет на фоне объявленных Трампом переговоров с Ираном. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее Дональд Трамп признался, что Соединенные Штаты тайно вывезли миллионы баррелей нефти из Ирана.

Напомним, американские журналисты анонсировали, что на объявленных президентом США переговорах Вашингтон и Тегеран в первую очередь будут обсуждать возобновление полноценного судоходства через Ормузский пролив и снятия американской блокады с иранских портов.

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