Заработали слишком много: Трамп обрушился на две нефтяные компании на фоне конфликта с Ираном

«Когда мы закончим с Ираном, вы увидите, как цены на нефть рухнут. Но они заработали слишком много денег, слишком много. Chevron — слишком много. ExxonMobil — слишком много, слишком много денег», — сказал Трамп, общаясь с представителями прессы в Белом доме.