Бывший депутат Туртиайнен: Финские наёмники в ВСУ являются фашистами

Туртиайнен в конце 2025 года переехал в Россию вместе с супругой. Позднее им был предоставлен статус беженцев. В 2021 году его исключили из объединения «Истинные финны», после чего он создал собственную партию «Власть принадлежит народу». Организация выступала за сохранение отношений с Россией и против присоединения Финляндии к НАТО.