Пленный «повар» ВСУ выдал координаты расчета женщин-операторов БПЛА

БЕЛГОРОД, 4 авг — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий, представившийся обычным поваром, выдал координаты расчета женщин-операторов FPV-дронов ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира подразделения группировки войск «Север» с позывным Режиссер.
По словам Режиссера, который является заместителем командира подразделения по военно-политической работе 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север», мотострелковый батальон выполнял активные наступательные действия на территории Харьковской области.
«В последнюю задачу нам удалось взять трех человек в плен. Один из противников представился обычным поваром. Как оказалось, он владел важной для нас информацией», — сообщил Режиссер.
Пленный выдал точные координаты FPV-расчета, состоящего из женщин-операторов БПЛА. После этого по цели был нанесен массированный артиллерийский удар.