В России предложили разработать программу перехода на электронные учебники

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин предложил разработать программу поэтапного перехода на электронные учебники в системе среднего образования. Копия обращения на имя министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
Как объяснил специалист, школьники начиная с первого класса вынуждены носить весь день тяжёлые рюкзаки с учебниками.
Большой вес школьного рюкзака вызывает нарушения осанки, перегрузку суставов и мышц, в том числе мышц шеи, головные боли, переутомление, перечислил собеседник RT.
Необходимо заменить бумажные учебники электронными, считает эксперт.
«Практически у каждого ребёнка есть гаджеты. Оснастить один раз школьные классы планшетами стоит намного дешевле, чем ежегодно тратить десятки миллиардов рублей на бумагу и услуги печати», — говорится в тексте обращения.
Учебники и задачники должны находиться на.
сайте в интернете, в «облаке», добавил Шапкин.
«Прошу рассмотреть данное предложение и дать поручения структурным подразделениям Министерства просвещения Российской Федерации разработать программу поэтапного перехода к электронным учебникам в системе среднего образования», — заключил он.
В свою очередь, как рассказала RT профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова, длительная непрерывная работа вблизи и недостаток времени на улице относятся к факторам, связанным с развитием близорукости у детей.
«При этом бумажный учебник также является зрительной нагрузкой вблизи. Поэтому имеет значение не только носитель информации, но и расстояние до текста, продолжительность занятий, перерывы и образ жизни ребёнка», — подчеркнула она.
Сгенерировано с помощью ИИ.
По мнению врача, для занятий предпочтителен планшет или монитор с достаточно крупным экраном.
«Смартфон для длительного чтения учебных материалов не подходит. Шрифт должен позволять читать без наклона головы к экрану, освещение должно быть равномерным, без бликов, а расстояние до планшета желательно сохранять не менее 30—40 см», — разъяснила специалист.
Отмечается, что каждые 20—30 минут ребёнку необходимо ненадолго переводить взгляд вдаль. После урока нужен полноценный перерыв без телефона, посоветовала Шилова.
По её словам, ежедневно желательно проводить на улице при дневном свете не менее 90—120 минут.
«Таким образом, электронный учебник может быть частью современного образования, но только при соблюдении зрительной гигиены», — заключила врач.
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