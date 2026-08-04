В России предложили разработать программу перехода на электронные учебники

«Смартфон для длительного чтения учебных материалов не подходит. Шрифт должен позволять читать без наклона головы к экрану, освещение должно быть равномерным, без бликов, а расстояние до планшета желательно сохранять не менее 30—40 см», — разъяснила специалист.