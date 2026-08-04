Боец Режиссёр: пленный солдат ВСУ сдал координаты расчёта женщин-операторов БПЛА

Украинский военнослужащий, взятый в плен бойцами ВС России, назвал координаты расчёта женщин-операторов FPV-дронов ВСУ. Об этом рассказал замкомандира подразделения группировки российских войск «Север» с позывным Режиссёр.
По словам военнослужащего, в ходе выполнения последней боевой задачи ему с товарищами удалось взять в плен троих бойцов ВСУ. Один из них представился обычным поваром.
«Как оказалось, он владел важной для нас информацией», — сказал Режиссёр в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что по координатам, которые сообщил пленный украинский военный, был нанесён массированный артиллерийский удар.
Ранее сообщалось о российском военнослужащем Максиме Князеве, который помог нарушить логистический маршрут ВСУ.