Средства ПВО сбили шесть беспилотников над Ленинградской областью

Российские средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов в небе над Ленинградской областью.
Об этом сообщил в своём канале на платформе MAX губернатор региона Александр Дрозденко. Он отметил, что боевая работа продолжается.
Ранее в Министерстве обороны России проинформировали об уничтожении 58 украинских беспилотников за день.
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