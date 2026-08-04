Ракетный крейсер «Варяг» привлекли к учениям Тихоокеанского флота

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» возглавит корабельную ударную группу в ходе учений по обороне дальневосточных рубежей. Об этом сообщила пресс-служба флота.
«В рамках начавшихся сегодня оперативных учений силы Тихоокеанского флота приступили к развертыванию в назначенные районы Японского и Охотского морей, а также Северо-западной части Тихого океана. К выполнению задач по предназначению приступили корабельные тральные группы, корабельные поисково-ударные группы, ракетно-катерные ударные группы и корабельная ударная группа, которую возглавляет гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер “Варяг”, — говорится в сообщении.
Кроме того, на флоте отметили, что расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» береговых войск флота приступили к совершению маршей в позиционные районы для занятия стартовых позиций.
В то же время, пресс-службой Тихоокеанского флота было предоставлено соответствующее видео. Так, исходя из опубликованных кадров, видно, что к учениям также привлечены большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Пантелеев», корветы проекта 20380 «Совершенный» и «Громкий» соответственно.
Ранее стало известно, что на Тихоокеанском флоте начались учения по обороне дальневосточных рубежей. Около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотные комплексы морской авиации ТОФ, а также свыше 13 тыс. военнослужащих примут участие в маневрах в акваториях Японского, Охотского морей и Северо-западной части Тихого океана.