Ракетный крейсер «Варяг» привлекли к учениям Тихоокеанского флота

В то же время, пресс-службой Тихоокеанского флота было предоставлено соответствующее видео. Так, исходя из опубликованных кадров, видно, что к учениям также привлечены большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Пантелеев», корветы проекта 20380 «Совершенный» и «Громкий» соответственно.