В «Севере» рассказали об уничтожении шести солдат ВСУ дроном и боеприпасом

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Связка разведывательного беспилотника «Скат 350М» и барражирующего боеприпаса «Куб» 10-го самоходного артиллерийского полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожила в Сумской области пункт временной дислокации (ПВД), где находилось до шести военнослужащих противника. Об этом рассказал начальник расчета БПЛА «Скат 350М» с позывным Ольхон.
«Нами был выявлен ПВД противника. Мы сразу же доложили нашему вышестоящему командованию, командование приняло решение отработать. Нашли ПВД противника, личный состав до шести человек. В данном полете осуществлялся объективный контроль. Отрабатывали по ПВД ударным беспилотником “Куб”, — сказал он на видео, предоставленным Минобороны РФ.
В комментарии к видеозаписи с военнослужащим в ведомстве уточнили, что разведывательный дрон осуществил объективный контроль поражения, подтвердив, что ПВД противника был полностью уничтожен.