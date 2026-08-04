В «Севере» рассказали об уничтожении шести солдат ВСУ дроном и боеприпасом

«Нами был выявлен ПВД противника. Мы сразу же доложили нашему вышестоящему командованию, командование приняло решение отработать. Нашли ПВД противника, личный состав до шести человек. В данном полете осуществлялся объективный контроль. Отрабатывали по ПВД ударным беспилотником “Куб”, — сказал он на видео, предоставленным Минобороны РФ.