В Иркутской области зарегистрированы еще семь кандидатов на выборах депутатов Госдумы

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, по округу № 95 зарегистрирован Михаил Кутелев («Зеленые»), по округу № 96 — Дмитрий Блошенко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Алексей Краснов («Родина»), Артемий Жарков (Партия прямой демократии), по округу № 97 — Елена Абатурова («Зеленые»), Андрей Казачков («Родина»), Марина Комарова («Справедливая Россия»). Зарегистрированы доверенные лица кандидатов в депутаты Госдумы Евгения Файзулина и Сергея Липина.
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