МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Киевский режим, потакая русофобской политике Запада и продлевая военный конфликт с Россией, рискует полностью потерять государственность и суверенность Украины. СВО в такой ситуации необходима, чтобы освободить простых жителей страны, такое мнение высказал ТАСС политолог, эксперт в области международных отношений Владимир Карасев.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщало, что европейские лидеры во внутренних дискуссиях категорически отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз, однако «евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как “пушечное мясо” в противостоянии с Россией». По данным СВР, и Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны.
«Необходимо понимать, что чем дольше Украина будет продолжать такое пагубное сотрудничество с западным миром, чем дольше будет продолжаться военный конфликт на Украине, тем меньше шансов на сохранение Украины как государства. Я бы даже сказал, что шансы на сохранение украинского суверенитета практически уже равны нулю», — сказал собеседник агентства.
Карасев также выразил надежду, что виновных в эскалации конфликта на Украине будет ждать международный трибунал с последующим лишением свободы военных преступников, в том числе из стран Европы.