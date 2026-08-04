«Необходимо понимать, что чем дольше Украина будет продолжать такое пагубное сотрудничество с западным миром, чем дольше будет продолжаться военный конфликт на Украине, тем меньше шансов на сохранение Украины как государства. Я бы даже сказал, что шансы на сохранение украинского суверенитета практически уже равны нулю», — сказал собеседник агентства.