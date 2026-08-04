Командир Борзый рассказал о побеге ВСУ в Торском после атаки ВС РФ

«Ну, враг не ожидал, что такой наплыв пойдет сразу же. Очухался, наверно, в середине поселка, когда уже началось более серьезное воздействие и с неба, и пехота у них начала что-то пытаться показать. Прошли еще пару опорников — они уже начали бежать», — сказал он на видео от Минобороны РФ.