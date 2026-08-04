Командир Борзый рассказал о побеге ВСУ в Торском после атаки ВС РФ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Украинские военнослужащие не ожидали сильной атаки со стороны российских войск в ходе боев за село Торское в ДНР и бросились бежать, когда ВС РФ продвинулись до середины населенного пункта. Об этом рассказал командир штурмовой роты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» с позывным Борзый.
«Ну, враг не ожидал, что такой наплыв пойдет сразу же. Очухался, наверно, в середине поселка, когда уже началось более серьезное воздействие и с неба, и пехота у них начала что-то пытаться показать. Прошли еще пару опорников — они уже начали бежать», — сказал он на видео от Минобороны РФ.
По словам военнослужащего, после интенсивной работы российских артиллеристов и операторов БПЛА часть пехоты противника испугалась и спряталась в подвалах села. «Когда на нашем подходе отрабатывала артиллерия, FPV — они все испугались, и спрятались по подвалам», — добавил он.
Об освобождении населенного пункта Торское в ДНР военнослужащими Центральной группировки войск в Минобороны РФ сообщили 27 июля.