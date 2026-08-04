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Эксперт Киселев сообщил о ежедневном наступлении ВС РФ на Орехово

Военный эксперт подчеркнул, что российские десантники каждый день берут под контроль позиции противника на этом направлении.

ЛУГАНСК, 4 августа. /ТАСС/. Российские десантники, наступая на Орехов Запорожской области, ежедневно берут под контроль позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

«С юго-западного направления в сторону Орехова продвигается наша 98-я дивизия. Десантники там каждый день берут под контроль позиции противника. Применяется большое количество вооружения», — сказал он.

Киселев добавил, что в наступлении на хорошо укрепленный ВСУ Орехов российским силам также помогают удары авиации.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал ТАСС, что линия фронта у ВСУ проседает на ореховском участке, Киев сосредоточен на том, чтобы украинская группировка не попала в котел.

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