Эксперт Киселев сообщил о ежедневном наступлении ВС РФ на Орехово

ЛУГАНСК, 4 августа. /ТАСС/. Российские десантники, наступая на Орехов Запорожской области, ежедневно берут под контроль позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.
«С юго-западного направления в сторону Орехова продвигается наша 98-я дивизия. Десантники там каждый день берут под контроль позиции противника. Применяется большое количество вооружения», — сказал он.
Киселев добавил, что в наступлении на хорошо укрепленный ВСУ Орехов российским силам также помогают удары авиации.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал ТАСС, что линия фронта у ВСУ проседает на ореховском участке, Киев сосредоточен на том, чтобы украинская группировка не попала в котел.