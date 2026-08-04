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В Красноярском крае пройдет Викторина в честь Года единства народов России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае уже в третий раз пройдет Викторина, в этом году она посвящена Году единства народов России. С такой инициативой выступило региональное отделение общественной организации «Ассоциация юристов России».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае уже в третий раз пройдет Викторина, в этом году она посвящена Году единства народов России. С такой инициативой выступило региональное отделение общественной организации «Ассоциация юристов России».

Среди подарков — три квартиры, шесть машин, а ещё 90 смартфонов, столько же беспроводных наушников, умных колонок и часов.

Более подробно о Викторине рассказала председатель совета Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Светлана Зылевич.

В этом году Викторина пройдет на территории всего Красноярского края с 18 по 20 сентября — в дни проведения выборов. Для участия необходимо заполнить бланк, который можно получить у активистов, находящихся вблизи участков для голосования на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Красноярского края. В карточке нужно обязательно указать номер телефона — для связи в случае выигрыша.

Самое главное условие — правильно ответить на пять вопросов. В Викторине содержатся вопросы на знание национальной культуры и истории народов, проживающих в нашем крае. Заполненный бланк необходимо вернуть волонтёру, который отсканирует QR-код, а отрывную часть вернёт участнику. Этот корешок важно сохранить до подведения итогов.

«Главная цель Викторины — просветительская, чтобы как можно больше людей имели возможность, узнать про наш край, про тех, кто в нем проживал и существующих традициях. Ассоциация юристов написали письмо главам муниципальных образований и крупных предприятий для того, чтобы тоже помогли в распространении этих бланков, для максимального привлечения людей к Викторине», — сказала Светлана Зылевич.

Розыгрыш подарков пройдёт в прямом эфире программы «Утро на Енисее». Победителей будут определять в течение трех дней — 19, 20 и 22 сентября.

Напомним, что в 2020 году вопросы Викторины касались знания Конституции России. В 2024 году прошла викторина в честь 90-летия края.

Стоит особо отметить, что участие в Викторине бесплатное.

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