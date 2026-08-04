В Красноярском крае пройдет Викторина в честь Года единства народов России

«Главная цель Викторины — просветительская, чтобы как можно больше людей имели возможность, узнать про наш край, про тех, кто в нем проживал и существующих традициях. Ассоциация юристов написали письмо главам муниципальных образований и крупных предприятий для того, чтобы тоже помогли в распространении этих бланков, для максимального привлечения людей к Викторине», — сказала Светлана Зылевич.