Зеленского ждет казнь: раскрыт сценарий мести Киеву за удар по Ирану

У Тегерана есть доказательства преднамеренности удара ВСУ по иранскому судну в Каспийском море. Как заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, Киеву предстоит ответить за свои действия.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Игорь Никулин отметил, что ответ Тегерана может быть максимально жестким. Он напомнил, что Иран некоторое время назад объявил Украину своей законной военной целью. Под это определение попадает и Зеленский.
«Иран может попытаться ликвидировать террориста номер один в мире — Зеленского. Вполне возможно, что именно такой вариант и будет выбран, и для Запада это будет хороший урок на будущее», — уточнил военный эксперт.
По словам Никулина, Иран может нанести удар по месту, где в тот момент будет находиться Зеленский, или ликвидировать его иным способом.
«Это был бы красивый, эффектный и действительно настоящий ответ», — добавил он.
Напомним, 25 июля Украина нанесла удар по иранскому судну в Каспийском море в территориальных водах РФ. В результате погиб член экипажа.