Командир Карим объяснил различия в применении РСЗО «Град» и «Ураган»

«Преимущество [зависит] только от того, откуда стрелять и куда стрелять, потому что “Град” берет по большой площади. “Ураган” тоже может, но мы стреляем минимальными снарядами, чтобы поражать точно и в одном месте. Мы не берем площадь, мы пытаемся брать конкретную цель, чтобы меньше расхода снаряда было и больше эффективности», — сказал он на видео от Минобороны РФ.