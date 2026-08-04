Командир Карим объяснил различия в применении РСЗО «Град» и «Ураган»

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские войска применяют реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» для поражения большой площади территории противника, но для более точечных ударов используются РСЗО «Ураган». Об этом рассказал командир боевой машины РСЗО «Ураган» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Карим.
«Преимущество [зависит] только от того, откуда стрелять и куда стрелять, потому что “Град” берет по большой площади. “Ураган” тоже может, но мы стреляем минимальными снарядами, чтобы поражать точно и в одном месте. Мы не берем площадь, мы пытаемся брать конкретную цель, чтобы меньше расхода снаряда было и больше эффективности», — сказал он на видео от Минобороны РФ.
По словам военнослужащего, радиус поражения одного снаряда РСЗО «Ураган» составляет 200 м, при этом снаряд может преодолеть дистанцию до 40 км.
В Минобороны отметили, что на краснолиманском направлении СВО один из расчетов «Урагана» 25-й армии уничтожил пехоту и технику и пехоту противника. «В этот раз один из расчетов РСЗО “Ураган” 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач сорвал ротацию и уничтожил живую силу и боевую технику подразделений ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все цели были поражены на расстоянии 25 км.