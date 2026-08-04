Галузин: РФ готова к переговорам по Украине при конструктивном подходе Запада

По его словам, если на Западе созрело понимание необходимости честного и конструктивного диалога, нацеленного на устранение первопричин конфликта, тогда перспективы диалога появятся. Если же такой готовности не будет, Россия продолжит специальную военную операцию, добиваясь защиты своих интересов военным путем, действуя точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь людей по обе стороны линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.