Галузин: РФ готова к переговорам по Украине при конструктивном подходе Запада

Россия открыта к переговорам по Украине при условии конструктивного и зрелого подхода со стороны стран Запада, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
— Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская, — сказал дипломат на полях Российско-казахстанского медиафорума.
По его словам, если на Западе созрело понимание необходимости честного и конструктивного диалога, нацеленного на устранение первопричин конфликта, тогда перспективы диалога появятся. Если же такой готовности не будет, Россия продолжит специальную военную операцию, добиваясь защиты своих интересов военным путем, действуя точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь людей по обе стороны линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.
16 июня на полях саммита «Большой семерки» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией должны состояться до наступления зимнего сезона. В противном случае, по его словам, россиян ожидает «ужасная зима». В связи с этим он предложил встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести с ним переговоры в Швейцарии, Турции, США или на Ближнем Востоке.